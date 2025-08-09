diariodepernambuco.com.br
Internacional
ÉDER MILITÃO

Éder Militão faz gol que "Pelé não fez" em jogo do Real Madrid; veja vídeo

Em jogo-treino contra o Leganés, Éder Militão arriscou de longe e marcou um golaço para o Real Madrid

Metrópoles

Publicado: 09/08/2025 às 18:04

Seguir no Google News Seguir

Éder Militão, zagueiro brasileiro do Real Madrid/Divulgação/ Redes sociais

Éder Militão, zagueiro brasileiro do Real Madrid (Divulgação/ Redes sociais)

Éder Militão teve um dia de Pelé e marcou um golaço de antes do meio de campo durante jogo-treino do Real Madrid. Os Merengues venceram o Leganés, de virada, por 4 x 1, mas o destaque ficou por conta do zagueiro brasileiro.

Veja também:
O vídeo do gol viralizou rapidamente nas redes sociais, na última sexta-feira (8/8). O atleta da Seleção Brasileira viu o arqueiro adversário adiantado e aproveitou para arriscar de antes do círculo central. A bola balançou caprichosamente as redes. Assista:

Éder Militão voltou de lesão recentemente, na semifinal do Mundial de Clubes, após perder grande parte da temporada passada. O zagueiro foi desfalque para o Real e para a Seleção Brasileira após romper o ligamento cruzado do joelho.

Veja mais em Metrópoles

Éder Militão , Gol , Jogo-treino , Leganés , lesão , Ligamento cruzado do joelho , Mundial de Clubes , Real Madrid , seleção brasileira , vídeo
Mais de Internacional
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP