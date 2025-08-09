Éder Militão faz gol que "Pelé não fez" em jogo do Real Madrid; veja vídeo
Em jogo-treino contra o Leganés, Éder Militão arriscou de longe e marcou um golaço para o Real Madrid
Publicado: 09/08/2025 às 18:04
Éder Militão, zagueiro brasileiro do Real Madrid (Divulgação/ Redes sociais)
Éder Militão teve um dia de Pelé e marcou um golaço de antes do meio de campo durante jogo-treino do Real Madrid. Os Merengues venceram o Leganés, de virada, por 4 x 1, mas o destaque ficou por conta do zagueiro brasileiro.
?????????????? pic.twitter.com/Hb4qi0x8mY— Éder Militão (@edermilitao) August 8, 2025
Éder Militão voltou de lesão recentemente, na semifinal do Mundial de Clubes, após perder grande parte da temporada passada. O zagueiro foi desfalque para o Real e para a Seleção Brasileira após romper o ligamento cruzado do joelho.