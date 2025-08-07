diariodepernambuco.com.br
Estêvão é indicado ao Troféu Kopa de melhor jovem do mundo

Além de Estêvão, nomes como Yamal, Yildiz e João Neves concorrem ao prêmio, que elege o melhor jogador do mundo até 21 anos

Metrópoles

Publicado: 07/08/2025 às 16:08

Estêvão, novo jogador do Chelsea, da Inglaterra/Divulgação / Chelsea

Foram anunciados, nesta quinta-feira (7/8), os indicados ao Troféu Kopa 2025 de melhor jogador sub-21 do mundo. O brasileiro Estêvão, ex-Palmeiras e recém contratado pelo Chelsea, aparece entre os concorrentes ao prêmio.

Além de Estêvão, outros nomes já conhecidos pelo público aparecem entre os candidadatos: Lamine Yamal (Espanha / Barcelona), Pau Cubarsí (Espanha / Barcelona), Kenan Yildiz (Turquia / Juventus), Désiré Doué (França / PSG), Dean Huijsen (Espanha / Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Inglaterra / Arsenal), Rodrigo Mora (Portugal / Porto), João Neves (Portugal / PSG) e Ayyoub Bouaddi (França / Lille).

O Troféu Kopa integra o sistema de premiações da Bola de Ouro, entregue pela revista France Football. A votação é feita exclusivamente por ex-vencedores do prêmio, que avaliam o período entre 1º de agosto de 2024 e 31 de julho de 2025.

 

