Internacional
DOPING

Jogadores do Barcelona são multados por atraso em exame de doping

Dois atletas e dois membros da comissão terão que arcar com multas por descumprimento de regras da Uefa

Metrópoles

Publicado: 08/08/2025 às 15:39

Lamine Yamal e Robert Lewandowski, jogadores do Barcelona/PIERO CRUCIATTI / AFP

Quatro integrantes do Barcelona foram notificados pelo Comitê de Controle, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) por descumprimento de regras. A decisão da entidade foi tomada em 31 de julho e é referente à partida de volta da semifinal da Champions League contra a Inter de Milão, em 6 de maio.

Os jogadores Robert Lewandowski e Lamine Yamal foram enquadrados nos Artigos 21.8 e Artigo 21.10 (a) do Regulamento Antidoping da UEFA. Estas se referem ao “não cumprimento das instruções do Oficial de Controle de Doping” e “não se reportarem imediatamente ao Posto de Controle de Doping”. Os dois terão que pagar uma multa de 5 mil euros (cerca de R$ 32,6 mil).

Outro nome que entrou na lista de sancionados foi o treinador da equipe, Hansi Flick. O alemão cumprirá suspensão na próxima partida válida pela Champions League por violar os princípios gerais de conduta e as regras básicas de conduta decente.

 

