Cristiano Ronaldo pede contratação de jogador detido por estupro

Astro do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo pediu a contratação do atacante inglês Mason Greenwood, que foi preso após ser acusado de estupro

Cristiano Ronaldo e Mason Greenwood jogando juntos no Manchester United (PAUL ELLIS / AFP)

Astro do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo pediu a contratação do atacante inglês Mason Greenwood, , atualmente no Olympique de Marseille, da França. Entretanto, ele foi dispensado do Manchester United, clube que o revelou, por conta de acusações de agressão e estupro feitas pela ex-namorada, Harriet Robson.

O atleta foi preso em 2022, quando atuava pelos Red Devils. Ele foi afastado das atividades após ficar quatro dias sob custódia. Harriet publicou vídeos e fotos nas redes sociais para mostrar os hematomas causados pelo jogador. Em um, ela ainda mostrou a boca ensanguentada.

As acusações contra o jogador foram retiradas em 2023 e Greenwood foi liberado para voltar a jogar futebol. Ele assinou com o Getafe, da Espanha, após ser dispensado pelo United e, no ano seguinte, chegou ao Olympique.

Pelo time francês, o atacante marcou 22 gols e deu cinco assistências.

Veja mais em Metrópoles