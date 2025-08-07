Cristiano Ronaldo pede contratação de jogador detido por estupro
Astro do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo pediu a contratação do atacante inglês Mason Greenwood, que foi preso após ser acusado de estupro
Publicado: 07/08/2025 às 10:10
Cristiano Ronaldo e Mason Greenwood jogando juntos no Manchester United (PAUL ELLIS / AFP)
Astro do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo pediu a contratação do atacante inglês Mason Greenwood, , atualmente no Olympique de Marseille, da França. Entretanto, ele foi dispensado do Manchester United, clube que o revelou, por conta de acusações de agressão e estupro feitas pela ex-namorada, Harriet Robson.
As acusações contra o jogador foram retiradas em 2023 e Greenwood foi liberado para voltar a jogar futebol. Ele assinou com o Getafe, da Espanha, após ser dispensado pelo United e, no ano seguinte, chegou ao Olympique.
Pelo time francês, o atacante marcou 22 gols e deu cinco assistências.