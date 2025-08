Real Sociedad desiste de acordo por empréstimo de Endrick; veja motivo

O time tinha acordo com o Real Madrid pelo empréstimo do brasileiro de 19 anos. Conversas foram encerradas devido a uma lesão do atacante

Endrick tem contrato com o Real Madrid até o fim da temporada 2029/2030 (JAVIER SORIANO / AFP)

O Real Madrid estava com tudo pronto para a transferência de Endrick, mas a Real Sociedad desistiu do empréstimo do brasileiro devido a uma recidiva na lesão no menisco do jogador. Segundo a rádio espanhola COPE, os times já possuíam acordo verbal, mas o retorno da contusão encerrou as trativas entre os clubes.

O empréstimo de Endrick era tratado com discrição nos bastidores do Real Madrid. A ida do brasileiro ao time basco era estratégica e visava aumentar a minutagem do atacante na temporada e permitir a atuação com regularidade no Campeonato Espanhol.

Endrick está afastado dos campos desde 21 de maio. Um mês e meio depois da constatação da lesão, ele se preparava para retornar às atividades, mas, no dia 14 de julho, foi confirmado um agravamento na contusão, após o atacante sentir dores na coxa direita. Após novos exames, foi confirmado que o jogador ficaria mais dois meses fora.

