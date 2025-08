Jornal coloca Endrick na briga por camisa 9 do Real Madrid

Endrick e Kylian Mbappé, atacantes do Real Madrid (JAVIER SORIANO / AFP)

O posto de camisa 9 do Real Madrid, número histórico usado por lendas como Alfredo Di Stéfano, Santillana, Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo e Benzema, está vago desde que Kylian Mbappé abriu mão dele para assumir o 10. De acordo com o jornal espanhol Marca, os principais candidatos a herdar o posto são Endrick, o espanhol Gonzalo García e o argentino Mastantuono.

Endrick chegou ao Real Madrid em julho do ano passado, vindo do Palmeiras por 35 milhões de euros fixos. Em sua primeira temporada, passou por dificuldades de adaptação, foi pouco utilizado pelo técnico Carlo Ancelotti e alternou bons e maus momentos. Ainda assim, segundo o Marca, a expectativa é de que tenha mais espaço neste segundo ano, especialmente após se destacar pela seleção brasileira antes de chegar à Espanha.

Na disputa, Endrick tem um concorrente de peso: Gonzalo García. O atacante formado nas categorias de base brilhou no Mundial de Clubes, conquistou a Chuteira de Ouro do torneio e 'surfou' na ausência de Endrick por lesão. Em seis jogos, marcou quatro gols e, de acordo com o jornal, apresentou mais rendimento que o brasileiro ao longo da última temporada, o que fortaleceu sua candidatura ao posto.

Mastantuono, por sua vez, é apontado como uma alternativa. O argentino de 17 anos é visto pelo Real Madrid como um ativo importante para o mercado. Ainda segundo o Marca, a definição sobre quem vestirá o 9 passa pelo técnico Xabi Alonso, que terá de equilibrar questões técnicas e estratégicas.

O cenário também depende do futuro de Rodrygo: se o brasileiro for negociado, Gonzalo e Endrick poderiam ganhar mais espaço. Caso permaneça, a disputa por minutos será ainda maior, já que o elenco conta com nomes como Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham, Brahim e Güler.