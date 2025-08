Rodrygo atrai interesse da Premier League e teria "escolhido" destino

No banco do Real Madrid, Rodrygo pode jogar na Premier League e teria clube favorito na Inglaterra para atuar

Rodrygo em partida da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

Na reserva do Real Madrid, Rodrygo pode se despedir do clube espanhol nesta temporada. O futuro do atacante brasileiro pode estar na Inglaterra, já que equipes da Premier League demonstram interesse em contar com o atleta.

De acordo com a ESPN internacional, o craque da Seleção deseja atuar no Liverpool e espera uma proposta. Entretanto, o The Sun afirma que os Reds estão mirando a contratação de Alexander Isak, do Newcfastle, e devem oferecer 120 milhões de libras pelo atacante sueco.

Por conta da situação, não está claro se o Liverpool terá condições de investir também em Rodrygo. Por outro lado, quem também deseja o atacante é o Arsenal. Mikel Arteta, técnico dos Gunners, estaria avaliando a contratação do brasileiro como uma alternativa caso Eberechi Eze, do Crystal Palace, não acerte com o clube londrino.

