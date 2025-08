Modric revela conselhos de Ancelotti antes de ida para a Itália: "Falou muito bem do Milan"

Técnico Carlo Ancelotti e o meia Luka Modric ( Glyn KIRK / AFP)

Modric iniciou para valer sua passagem no Milan nesta segunda-feira, quando foi apresentado e vestiu a camisa 14. O experiente meia croata revelou que recebeu dicas e boas notícias do novo clube de seu antigo comandante de Real Madrid e agora na seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti.

"Carlo (Ancelotti) falou muito bem do Milan. Tenho uma impressão positiva, independentemente do que os outros digam. E dá para sentir que este é um grande clube", afirmou o reforço, destacando que sempre foi um admirador do clube italiano. "Cresci assistindo ao futebol italiano, e meu time italiano favorito sempre foi o Milan. Meu ídolo naquele time era Zvonimir Boban. Sempre tive uma conexão especial com o AC Milan", garantiu.

O armador aproveitou para revelar suas ambições na nova casa. "Tenho sentimentos positivos em relação à próxima temporada. No ano passado, o Milan teve um desempenho de alto nível no (Santiago) Bernabéu, e precisamos encontrar uma maneira de retornar a esse nível e mantê-lo pelo maior tempo possível", disse.

"O Milan é um dos melhores times do mundo. Este clube venceu a Liga dos Campeões sete vezes, e não podemos nos contentar com uma temporada medíocre. Precisamos trabalhar duro para levá-lo ao mais alto nível possível. Gosto de vencer e sou competitivo e é isso que quero trazer para esta equipe", seguiu. "O objetivo mínimo é a classificação para a próxima Liga dos Campeões, mas também precisamos lutar para ganhar troféus. Esse é o meu objetivo."

Elogiado pelo técnico Massimiliano Allegri, o meia só pensa em retribuir todo o carinho recebido dos rossoneros em campo. "Sinto-me sortudo por estar aqui e quero contribuir com minha paixão, humildade, ética de trabalho e minha natureza realista. Trarei minha experiência para o Milan e darei tudo de mim para continuar fazendo o que sempre fiz ao longo da minha carreira. As expectativas são grandes, mas estou pronto para elas e mal posso esperar para começar este desafio", esbanjou confiança.

"Vi muitos aspectos positivos nos amistosos de pré-temporada. Há tantos campeões, e mal posso esperar para começar a treinar com eles. Vi uma equipe forte e uma atmosfera fantástica dentro do grupo, o que é muito importante. Um jogador sozinho não decide uma partida: é preciso construir uma equipe onde cada um possa dar o seu melhor", avaliou o elenco.

E revelou como deve jogar com Allegri. "Acho que todos sabem que prefiro jogar no meio-campo, ditando o ritmo e mantendo o time em movimento. Ainda preciso conversar com o técnico para entender onde ele quer que eu jogue, e a partir daí só preciso trabalhar duro e dar tudo de mim. Acho que posso assumir diferentes funções no meio-campo porque, para mim, o mais importante é o time, e farei tudo o que o técnico me pedir."