Champions League: quatro clubes garantem vaga inédita na competição
Os playoffs decisivos da Champions League foram disputados na terça e quarta-feira (26 e 27/8)
Publicado: 27/08/2025 às 19:39
Time do Benfica nos playoffs da Champions League (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Os playoffs da Champions League foram finalizados com quatro partidas nesta quarta-feira (27/8). Ao todo, sete clubes carimbaram a classificação na fase de liga após esta etapa. Entre os classificados, quatro equipes vão participar da competição pela primeira vez na história.
Nesta quarta, Qarabag, Benfica, Club Brugge e Copenhague se juntaram aos classificados do dia anterior: Pafos, Kairat e Bodo/Glimt.
Entre os classificados estão quatro clubes que farão sua estreia na Champions League: Pafos, do Chipre; Kairat, do Cazaquistão; Bodo/Glimt, da Noruega; e Union Saint-Gilloise, da Bélgica.