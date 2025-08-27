United mantém série de vexames ao cair na Copa da Liga Inglesa diante de rival da 4ª divisão

O Grimsby Town, time da quarta divisão da Inglaterra, venceu em disputa de pênaltis e eliminou os Red Devils da segunda rodada da FA Cup

Harry Maguire, zagueiro do Manchester United (JUSTIN TALLIS / AFP)

A promessa de volta por cima após série de vexames na temporada passada ainda está bem longe de acontecer no Manchester United. Na verdade, a equipe do português Ruben Amorim continua decepcionando seus torcedores e sem triunfos após três partidas oficiais.

Nesta quarta-feira, a equipe visitou o modesto Grimsby Town, da quarta divisão, saiu em desvantagem de 2 a 0 e sofreu para buscar a igualdade, por 2 a 2, apenas no fim, levando a decisão de vaga na Copa da Liga Inglesa aos pênaltis, na qual deu vexame com eliminação por 12 a 11 após 26 cobranças. O brasileiro Matheus Cunha perdeu a chance de garantir a vaga quando estava 4 a 4.

Por ter feito uma Premier League decepcionante, terminando no 15º lugar, o United acabou sem vagas nas competições europeias, o que abreviou sua entrada na Copa da Liga Inglesa. E Rubem Amorim "celebrou" entrar cedo na competição justamente para buscar ritmo e ajustes em seus comandados.

Mas a história não foi bem assim no Blundell Park, em Cleethorpes, na costa de Lincolnshire, onde passou enorme sufoco Os donos da casa se agigantaram com raro compromisso diante de uma das potências da Inglaterra e surpreenderam com uma primeira etapa primorosa e dois gols, do atacante Vernam e do zagueiro Warren.

Amorim poupou alguns titulares sem prever que teria dificuldades diante de um oponente bastante inferior e somente da quarta divisão, e acabou pagando caro. A apresentação do United na etapa inicial foi bastante pobre e depois o time sofreu contra a retranca.

O dilúvio que caiu durante a partida foi um rival a mais. Após a estiagem, já na reta final, Mbeumbo recebeu pela direita, cortou para dentro e mandou no cantinho, recolocando o United na partida. O reforço - o clube também contratou o brasileiro Matheus Cunha para o ataque -, anotou seu primeiro gol pela equipe de Manchester. Momentos antes, o Grimsby Town teve um gol anulado por impedimento.

Apelando a seus nomes de peso - além de Mbeumbo, Bruno Fernandes, De Ligt, Mount e Zirkee saíram do banco -, O United passou os minutos finais apelando para os chuveirinhos e conseguiu a igualdade aos 44, em cabeçada de Maguire, levando a definição aos pênaltis.

O resultado de 2 a 2 suado do tempo normal foi um vexame para quem vinha de apenas um ponto em duas rodadas da Premier League e era grande favorito até para ganhar por placar elástico. E a decepção ficou ainda maior quando Mbeumbo falhou sua cobrança. Pym havia salvado na última cobrança, ao defender a péssima batida de Matheus Cunha. E depois fez a festa nas alternadas ao ver Mbeumbo carimbar o travessão na 26ª cobrança.

Demais resultados desta quarta-feira: Everton 2 x 0 Mansfield Town; Fulham 2 x 0 Bristol City e Oxford United 0 x 6 Brighton.