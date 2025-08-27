Antony está próximo de deixar United e retornar ao Betis, diz jornal

Antony atuou por empréstimo no Real Betis no fim da última temporada europeia. Jogador está de saída do Manchester United

Antony durante treino com a seleção brasileira (RAFAEL RIBEIRO/CBF)

A novela envolvendo o atacante Antony pode estar chegando ao fim. O jogador, que pertence ao Manchester United, está próximo de um retorno ao Real Betis, clube que defendeu na segunda metade da última temporada.

Segundo o jornal inglês The Telegraph, as negociações entre os clubes estão avançadas, com modelo de negócio definido em um empréstimo com obrigação de compra. Os valores não foram revelados, mas, anteriormente, o Manchester United havia fixado o passe do brasileiro em 50 milhões de euros (cerca de R$ 315 milhões na cotação atual).

Vale lembrar que os Red Devils pagaram, em 2022, 100 milhões de euros para tirar Antony do Ajax, da Holanda. No entanto, o jogador não conseguiu se firmar no clube inglês. Durante o empréstimo ao Betis, o atacante recuperou o bom futebol, com nove gols e seis assistências em 26 partidas, e voltou a ser convocado para a Seleção.

VEJA MAIS EM METRÓPOLES