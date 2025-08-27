Times da Premier League querem Lucas Paquetá após fim de investigação
De volta à Seleção após o fim da investigação por má conduta em relação a apostas, Lucas Paquetá atrai interesses de grandes times ingleses
Publicado: 27/08/2025 às 11:07
Lucas Paquetá, meia do West Ham (Vincent Carchietta/Getty Images via AFP)
Lucas Paquetá está de volta à Seleção Brasileira após ser inocentado da acusação de má conduta em relação a apostas esportivas. Com isso, o meia do West Ham volta a atrair olhares de times do futebol inglês.
Entretanto, de acordo o jornal The Guardian, Crystal Palace e Manchester City continuam com interesse no brasileiro de 27 anos. No entanto, a negociação não deve sair por menos de R$ 220 milhões.