Times da Premier League querem Lucas Paquetá após fim de investigação

De volta à Seleção após o fim da investigação por má conduta em relação a apostas, Lucas Paquetá atrai interesses de grandes times ingleses

Lucas Paquetá, meia do West Ham (Vincent Carchietta/Getty Images via AFP)

Lucas Paquetá está de volta à Seleção Brasileira após ser inocentado da acusação de má conduta em relação a apostas esportivas. Com isso, o meia do West Ham volta a atrair olhares de times do futebol inglês.

De acordo a rádio talkSport, o Tottenham tem interesse no jogador do West Ham para suprir a lesão de James Maddison e, também, como opção após os Spurs perderem a disputa pela contratação de Eberechi Eze para o Arsenal.

Entretanto, de acordo o jornal The Guardian, Crystal Palace e Manchester City continuam com interesse no brasileiro de 27 anos. No entanto, a negociação não deve sair por menos de R$ 220 milhões.

Veja mais em Metrópoles