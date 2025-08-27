diariodepernambuco.com.br
Internacional
PROMESSAS

Sem Endrick, brasileiros aparecem entre os melhores sub-20 do mundo

Estêvão, do Chelsea, é brasileiro melhor colocado; Lamine Yamal, do Barcelona, é quem lidera a lista

Metrópoles

Publicado: 27/08/2025 às 09:29

Endrick em partida do Real Madrid/PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Endrick em partida do Real Madrid (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Celeiro de craques, o Brasil segue a tradição e continua a revelar grandes jogadores. Em estudo realizado pelo Observatório do Futebol (CIES), centro de estudos independente, colocou três joias do país verde e amarelo entre os 20 jogadores sub-20 mais promissores do mundo.

Estêvão, do Chelsea, é brasileiro melhor colocado, em quarto. Rayan, do Vasco, aparece em 18º, enquanto Pedrinho, do Zenit, fecha o top 20. Endrick, lesionado, ficou fora da lista. O ranking é liderado por Lamine Yamal, do Barcelona, seguido de Cubarsí, também dos Culés, e Zaïre-Emery, do PSG, fecha o top 3.

Os atletas sub-20 mais promissores do futebol

1- Lamine Yamal (atacante, Barcelona) – 18 anos
2- Pau Cubarsí (zagueiro, Barcelona) – 18 anos
3- Warren Zaïre-Emery (volante, PSG) – 19 anos
4- Estêvão (atacante, Chelsea) – 18 anos
5- Franco Mastatuono (meia, Real Madrid) – 18 anos
6- Jorrel Hato (lateral, Chelsea) – 19 anos
7- Roger Fernandes (atacante, Braga) – 19 anos
8- Myles Lewis-Skelly (lateral, Arsenal) – 18 anos
9- Geovany Quenda (atacante, Sporting de Portugal) – 18 anos
10- Elías Montiel (volante, Pachuca) – 19 anos
11- Givairo Read (lateral, Feyenoord) – 19 anos
12- Jesús Rodríguez (atacante, Como) – 19 anos
13- Mamadou Sarr (zagueiro, Strasbourg) – 19 anos
14- Jobe Bellingham (volante, Borussia Dortmund) – 19 anos
15- Ethan Nwaneri (atacante, Arsenal) – 18 anos
16- Andrija Maksimovic (atacante, RB Leipzig) – 18 anos
17- Lucas Bergvall (volante, Tottenham) – 19 anos
18- Rayan Vitor (atacante, Vasco) – 19 anos
19- Rodrigo Mora (meia, Porto) – 18 anos
20- Pedrinho (meia, Zenit) – 19 anos

