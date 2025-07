Lucas Paquetá é inocentado em caso de envolvimento com apostas

Veredito do caso foi divulgado nesta quinta-feira (31/7), mais de um mês após a conclusão do julgamento

Lucas Paquetá, meia do West Ham (Divulgação/West Ham)

Lucas Paquetá foi inocentado no caso de manipulação e envolvimento em apostas esportivas. O meia do West Ham conheceu o veredito oficial do caso nesta quinta-feira (31/7), mais de um mês após a conclusão do julgamento. A Justiça inglesa havia determinado um prazo de 30 a 60 dias para publicação da decisão após o fim da audiência. Com a decisão, o brasileiro está liberado para atuar.

O julgamento de Lucas Paquetá foi concluído no dia 4 de junho. A Federação Inglesa de Futebol (FA) pedia o banimento do meia brasileiro.



Confira o texto da decisão na íntegra:

“Paquetá havia sido acusado de quatro supostas infrações à Regra E5.1 da Federação Inglesa, relacionadas à sua conduta durante as partidas da Premier League contra o Leicester City (12 de novembro de 2022), Aston Villa (12 de março de 2023), Leeds United (21 de maio de 2023) e AFC Bournemouth (12 de agosto de 2023).

A acusação afirmava que Paquetá teria buscado intencionalmente influenciar o andamento ou qualquer outro aspecto desses jogos, tentando receber cartões do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas, possibilitando que uma ou mais pessoas lucrassem com isso.

Lucas Paquetá negou todas as acusações, e a Comissão Reguladora concluiu, após audiência, que as infrações não foram comprovadas.

No entanto, a mesma comissão considerou comprovadas as acusações de má conduta por supostas violações da Regra F3 da FA. Paquetá foi acusado de duas infrações por não cumprir sua obrigação de responder a perguntas e fornecer informações durante a investigação da Federação Inglesa.

O jogador também negou essas acusações, mas a Comissão concluiu, após a audiência, que as violações foram de fato cometidas. A sanção correspondente será decidida o mais breve possível.

A FA aguarda agora as justificativas por escrito da Comissão Reguladora em relação às decisões tomadas, e não fará novos comentários até esse momento.”

