Vídeo: Vini Jr. e Mbappé são vítimas de racismo em jogo do Real Madrid

Craques do Real Madrid, Vini Jr. e Kylian Mbappé foram vítimas de racismo em vitória por 3 x 0 contra o Oviedo

Tchouaméni, Mbappé e Vinicius Júnior, jogadores do Real Madrid (CESAR MANSO / AFP)

A vitória do Real Madrid por 3 x 0 contra o Oviedo, nesse domingo (24/8), pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol, foi marcada por mais um triste caso de racismo. O programa espanhol El Día Después, da Movistar, revelou que a torcida do time adversário imitou sons de macaco direcionados a Vini Jr. e Kylian Mbappé.

O primeiro ocorreu quando Mbappé comemorava o primeiro gol da partida. Ouviu-se um som de macaco da arquibancada. O segundo caso aconteceu após Vini Jr. entrar em campo no lugar Rodrygo, aos 27 minutos do 2º tempo. O brasileiro também foi alvo de insultos ao longo da partida.

Veja vídeos em Metrópoles