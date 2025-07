Esposa de Lucas Paquetá celebra absolvição: "Honra e glória de Deus"

Lucas Paquetá, meia-atacante do West Ham, e a esposa Maria Eduarda Fournier (Reprodução/Redes Sociais/dudafournier)

O meia Lucas Paquetá foi inocentado no caso de manipulação e envolvimento em apostas esportivas. A Federação Inglesa (FA) comunicou a absolvição do meia nesta quinta-feira (31/7). Esposa do jogador do West Ham, Duda Fournier se manifestou após a declaração da inocência do brasileiro.

“Uma obra completa! Para honra e glória do nosso amado Deus”, escreveu a esposa de Lucas Paquetá nas redes sociais.



Apesar de ter sido absolvido das acusações de manipulação esportiva, Paquetá foi condenado por duas violações à regra F3 da FA. A Comissão Reguladora concluiu que o brasileiro obstruiu informações solicitadas ao longo da investigação e não respondeu adequadamente aos questionamentos feitos entidade.

