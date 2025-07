Brasil 'paga caro' pelo bom Mundial de Clubes? Veja números de vendas e contratações de atletas

Mudanças nas equipes que sofreram no elenco com saídas e chegadas de atletas

Jhon Arias, meia-atacante do Fluminense (Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

O diário As, da Espanha, publicou uma reportagem dizendo que os times brasileiros que disputaram o Mundial de Clubes da Fifa estão pagando um "custo esportivo" após o torneio Ou seja, para o jornal, jogadores de Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense entraram em uma vitrine internacional, chamando a atenção de clubes do exterior.

O jornal espanhol menciona as mudanças que essas equipes brasileiras sofreram nos elencos, destacando as saídas de atletas, como a ida de Richard Ríos para o Benfica e a transferência de John Arias para o Wolverhampton.

"O mundo descobriu que também há estrelas competindo fora da Europa. Os clubes europeus notaram isso, identificando um mercado atraente para seus interesses entre os jogadores brasileiros. Desde a Copa do Mundo de Clubes, nenhum dos times mencionados conseguiu manter todas as suas estrelas", afirma o periódico.

O Estadão mostra os valores de vendas e contratações dos times brasileiros após a disputa do Mundial de Clubes, comparando os números envolvidos nas chegadas e saídas dos atletas das equipes.

O Palmeiras acertou a venda de Richard Ríos ao Benfica por R$ 194 milhões, sendo que R$ 135,8 milhões ficaram com o clube paulista. Após o Mundial, o Palmeiras também teve a chegada de um jogador. Ramón Sosa, do Nottingham Forest, foi contratado por cerca de R$ 89,5 milhões.

Já o Flamengo teve mais mudanças no plantel. O Zenit pagou a multa rescisória de Gerson e levou o meio-campista por R$ 160 milhões. O lateral Wesley foi contratado pela Roma por R$ 161,4 milhões fixos, além de R$ 32,2 milhões em bônus.

Por outro lado, o clube carioca tem investido pesado nesta janela de transferências. O Flamengo pagou ao Milan R$ 58 milhões por parte dos direitos econômicos de Emerson Royal. Já a negociação de Saúl Ñíguez foi fechada por aproximadamente R$ 57 milhões. Samuel Lino, por sua vez, tornou-se a contratação mais cara da história do Flamengo, que desembolsou R$ 143 milhões pelo atleta, mais bônus por metas. O clube ainda pagará R$ 77 milhões ao Dínamo de Moscou por Jorge Carrascal.

Com os quatro reforços, o Flamengo pode investir aproximadamente R$ 335 milhões, encorpando o elenco comandado por Filipe Luís.

Quem também teve mudanças na equipe foi o Botafogo. Depois do Mundial, o clube acertou as saídas de Igor Jesus e Jair para o Nottingham Forest. O atacante foi negociado por R$ 128,8 milhões, enquanto o valor do zagueiro foi de R$ 76,6 milhões. O meio-campista Gregore se transferiu para o Al-Rayyan, que pagou a multa rescisória de R$ 38,9 milhões.

Para repor a saída do volante, o Botafogo fechou com Danilo, do Nottingham Forest. O time carioca pagou R$ 142,7 milhões, na contratação mais cara da história do clube.

Já o Fluminense perdeu o grande destaque da equipe no Mundial. John Arias foi vendido para o Wolverhampton, com a operação total na casa de R$ 142 milhões. O Fluminense busca no mercado um substituto para o colombiano.