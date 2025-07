Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao clássico pela Copa do Brasil

Rivais se enfrentam nesta quarta-feira (30/7), às 21h30, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Duelo acontece na Neo Química Arena

COPA DO BRASIL

Último confronto entre Corinthians e Palmeiras terminou em 2 a 0 para o Porco (Cesar Greco/Palmeiras)

A bola vai rolar para Corinthians e Palmeiras, nesta quarta-feira (30/7), às 21h30. Na Neo Química Arena, os rivais paulistas se encontram em clássico válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A partida é válida pela ida da primeira fase do mata-mata. Pela volta, as equipes se encontram no Allianz Parque, na próxima quarta-feira (6/8), às 21h30.

Onde assistir

A partida entre Corinthians x Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, será transmitida ao vivo por TV aberta (Globo), TV fecahda (Sportv) e streaming (Prime Video).

