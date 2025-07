Rashford e garoto Dro se destacam em estreia no Barcelona, e Raphinha ganha 'sombras'

Barcelona em amistoso de pré-temporada (Divulgação/ Barcelona)

Depois de retomar o caminho das conquistas na última temporada, o Barcelona mostrou que chega forte para buscar, principalmente, o título da Liga dos Campeões. Comandados por Lamine Yamal, o time espanhol não tomou conhecimento do Vissel Kobe, líder do Campeonato Japonês, na estreia da turnê asiática, neste domingo, e venceu por 3 a 1.

A partida marcou a estreia dos recém-contratados Joan García, Roony Bardghji e Marcus Rashford, além do jovem Pedro "Dro" Fernández, 17 anos, jovem talento formado no centro de treinamentos de La Masia. O confronto mostrou, principalmente, que o técnico Hansi Flick está bem servido de atacantes pelas beiradas.

Embora Yamal tenha sido o protagonista da vitória catalã, em sua primeira partida com a camisa 10, Raphinha se esforçou e também ajudou a desequilibrar no primeiro tempo, atormentando a defesa japonesa com boa movimentação, velocidade e habilidade. Seu substituto no intervalo, Marcus Rashford, aproveitou sua experiência - e a saída de Yamal - para liderar a equipe no segundo tempo.

O inglês de 27 anos comandou as ações ofensivas da ponta esquerda e, mesmo tendo participado de apenas três sessões de treinos, mostrou bom entrosamento com Jofre, Dani Olmo e Lewandowski e participou do tento marcado pelo sueco Roony Bardghji, outro estreante. Rashford atuou por 34 minutos e foi substituído pelo garoto Dro, que aproveitou o pouco tempo em campo para impressionar Flick anotando o gol mais bonito do Barcelona no jogo, de voleio, após rebote - Eric García havia inaugurado o placar no primeiro tempo.

Atuando como titular, o goleiro recém-chegado do Espanyol, Joan García, também foi bastante exigido, mas não conseguiu evitar o gol de Miyashiro no fim do primeiro tempo. Titular na meta catalã na última temporada, Szczesny foi acionado na etapa complementar.

Com os jovens talentos pedindo passagem e disputas mais acirradas pela titularidade, o Barcelona volta a campo na quinta-feira, na Coreia do Sul, diante do Seoul, o próximo compromisso na pré-temporada.