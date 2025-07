Veredito do caso Paquetá é esperado para esta sexta; Entenda acusação

Paquetá pertence ao West Ham, da Inglaterra (BEN STANSALL / AFP)

O caso do meia Lucas Paquetá poderá, enfim, ter um desfecho nesta sexta-feira (25/7). Segundo o portal inglês Claret and Hugh, a Federação Inglesa de Futebol (FA) dará o veredito sobre o esquema de apostas que, supostamente, envolve o jogador brasileiro.

Lucas Paquetá foi denunciado em maio de 2024 pela FA, que pede o banimento do jogador brasileiro por forçar cartões amarelos. As investigações foram concluídas no dia 4 de junho. No entanto, a divulgação do veredito foi adiada e deve acontecer nas próximas horas.

Ainda de acordo com o veículo, fontes dentro do West Ham apontam que o clube ficou irritado com a demora em divulgar as informações. A situação envolvendo o jogador, inclusive, fez com que os Hammers perdessem dinheiro em uma possível transferência do atleta.

Entenda a acusação contra Lucas Paquetá

Em maio de 2024, Lucas Paquetá foi denunciado por má conduta com relação a apostas esportivas em quatro jogos. Mais precisamente, o brasileiro é acusado de ter forçado o cartão amarelo.

Veja mais em Metrópoles