Milan lança uniforme com camisa verde e amarela para homenagear futebol brasileiro

Nova camisa do Milan (Divulgação/Milan)

O Milan lançou nesta sexta-feira sua terceira camisa com uma novidade. O clube italiano resolveu homenagear o futebol brasileiro com um uniforme com as cores verde e amarela. A ideia é lembrar a trajetória de jogadores do Brasil pelo tradicional time de Milão.

"Desde os dias de Mazzola, passando por Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, Pato, Cafu e tantos outros, o #ACMilan sempre teve uma forte ligação com o Brasil. Agora o clube é verde e amarelo também no terceiro uniforme", publicou o Milan nas redes sociais

O novo uniforme é praticamente todo amarelo, com a gola verde escura e detalhes nas mangas também em verde. Foram quatro postagens no Instagram, uma delas com a participação do atacante brasileiro Alexandre Pato.

Esta não é a primeira ação do Milan com o Brasil. Em abril deste ano, o clube firmou acordo com a Reals voltado para a América Latina. Essa colaboração reforça o compromisso do Milan em aprofundar o engajamento dos fãs no continente, tendo como parceria regional a empresa de apostas esportivas e jogos online

"Buscamos fortalecer nossa conexão com um segmento crucial da nossa base de fãs na América Latina. Essa parceria abre novas oportunidades para engajamento e interação dos fãs, permitindo-nos fazer uma aproximação do clube junto aos torcedores mais antigos e também dos novos", disse Maikel Oettle, diretor comercial do Milan.

"Considerando as empresas de apostas criadas no Brasil e autorizadas a operar no país, este é um acordo internacional pioneiro e inédito. Por meio dele, a Reals dá mais um passo importante na consolidação de sua marca como referência entre os principais patrocinadores no universo esportivo e atesta sua posição como uma empresa séria e segura para apostadores", afirma Rafael Borges, CEO da empresa de apostas.