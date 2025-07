Messi não comparece em treinos e vira alvo de preocupação para All-Star Game da MLS

Messi fez o gol da vitória do Inter Miami contra o Porto (Paul Ellis/ AFP)

O argentino Lionel Messi virou alvo de preocupação para o jogo das estrelas da Major League Soccer, nos Estados Unidos. O camisa 10 não participou do treino com o time da liga americana e corre o risco de ser suspenso por uma partida caso fique fora do compromisso. O duelo entre EUA e México está marcado para as 22h desta quarta-feira.

A semana foi marcada pela realização de vários eventos do All-Star Games em Austin, no Texas. Atletas das ligas de Estados Unidos e México marcaram presença nas várias competições, mas o astro do Inter Miami não participou das atrações.

Ao ser questionado pela ausência de Messi, Nico Estevez, treinador do time americano, evitou críticas fortes, mas deixou claro que contar com a presença de um craque internacional como o argentino seria muito bom para o evento.

"Quanto ao Leo, isso é uma questão para a liga e para o clube dele. Eu simplesmente treino e oriento os jogadores que estão à minha disposição. Espero que ele esteja lá (no horário da partida), porque ter o melhor da história é importante para todos. Sou sempre muito otimista com tudo", comentou.

Mas Messi não foi a única ausência do Inter Miami no treinamento para o jogo das estrelas. O lateral-esquerdo Jordi Alba também não integrou as atividades. James Rodríguez, pelo lado dos mexicanos, também não apareceu.