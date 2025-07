Messi alcança 8 gols em 5 jogos após o Mundial de Clubes e bate recorde de Cristiano Ronaldo

Messi brilhou em goleada do Inter Miami sobre o New York Red Bulls (DUSTIN SATLOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A disputa entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ganhou mais um capítulo. Os dois gols anotados pelo craque argentino na vitória por 5 a 1 do Inter Miami sobre o New York Red Bulls, na noite de sábado, pela liga americana (MLS), em Nova Jersey, ajudou o atacante de 38 anos a ultrapassar uma antiga marca do rival português.

Messi agora soma 764 gols com a bola rolando contra 763 do atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo ainda leva vantagem na artilharia, com um total de 938 tentos - 175 em cobranças de pênalti - contra 874 do argentino (que marcou 110 de pênalti), embora tenha disputado 167 partidas a mais (1281 a 1114).

Enquanto o português de 40 anos aproveita as férias desde que ajudou Portugal a conquistar a Liga das Nações sobre a Espanha, em 8 de junho, anotando um gol na decisão, Messi atravessa excelente fase e balança as redes jogo após jogo. Ele anotou dois gols em seis das últimas sete partidas do conjunto da Flórida - havia quebrado seu próprio recorde na MLS com os gols diante de Nashville, Montreal (duas vezes), Columbus Crew e New England Revolution.

Após ter a sequência artilheira interrompida no meio da semana, na derrota por 3 a 0 para o Cincinnati, neste sábado, além de balançar a rede duas vezes, o argentino contribuiu com duas assistências na goleada da equipe da Flórida sobre o conjunto de Nova York. Desde a derrota para o PSG no Mundial de Clubes, foram oito gols marcados pelo camisa 10 em cinco jogos, uma média de 1,6 gol por partida.

Essa briga pela artilharia está longe de terminar, já que ambos planejam chegar à Copa do Mundo de 2026 com suas seleções. Cristiano Ronaldo recentemente assinou uma extensão de seu contrato com o Al-Nassr por dois anos para buscar o milésimo gol da carreira. Messi, por sua vez, está vinculado ao Inter Miami até o fim do ano e também está na mira do futebol saudita.