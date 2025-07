Arsenal vence concorrência do United e acerta contratação de Gyokeres

Viktor Gyokeres, atacante do Sporting, de Portugal (CARLOS COSTA / AFP)

O Arsenal acertou acordo pela chegada de Viktor Gyokeres, astro do Sporting. Os Gunners venceram a concorrência do Manchester United pela contratação do atacante sueco.

Segundo Fabrizio Romano, jornalista especializado em mercado de transferências, a negociação gira em torno de 63,5 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões) em valor fixo, com direito a 10 milhões de euros em taxa adicional. O contrato de Gyokeres com o Arsenal será de cinco anos.

O jogador já expressava o desejo de deixar o Sporting e acertar com um clube de outra liga europeia. Com o Arsenal, o sueco vai disputar a Champions League 2025/26 e a Premier League.

Mesmo com o Manchester United se aproximando do valor de 80 milhões de euros, pesou a vontade do atleta em disputar as competições europeias, que os Diabos Vermelhos não conseguiram vaga na temporada que está próxima de começar.

VEJA MAIS NO PORTAL DO METRÓPOLES