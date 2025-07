Barcelona encaminha a contratação de Marcus Rashford

Marcus Rashford será emprestado do Manchester United para o Barcelona (GLYN KIRK / AFP)

O Barcelona está muito perto de reforçar o ataque para a temporada 2025/26. O clube catalão chegou a um acordo verbal para o transferência por empréstimo de Marcus Rashford. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

O acordo de empréstimo com opção de compra deve ser finalizado ainda neste sábado (19/7). Após acertar os detalhes finais, o Manchester United autorizará a viagem de Rashford para Barcelona. Os exames médicos serão realizados nos próximos dias.

Na última temporada, 2024/25, Rashford atuou em parte pelo Manchester United, com 24 jogos, sete gols e três assistências, e encerrou com empréstimo de seis meses no Aston Villa. No período, foram 17 partidas, com quatro gols e cinco assistências.

Veja mais em Metrópoles