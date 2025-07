Inter Miami fecha contratação do argentino De Paul, diz fonte próxima à negociação

O acordo entre Inter Miami e Atlético de Madrid é para que De Paul jogue o resto de 2025 como um atleta emprestado a equipe americana, mas com opção de compra por mais de 12 milhões de dólares

Lionel Messi e Rodrigo De Paul, jogadores da Seleção Argentina (JAVIER TORRES / AFP)

O Inter Miami de Lionel Messi acertou os detalhes para a contratação do meio-campista argentino Rodrigo De Paul, do Atlético de Madrid, informou nesta quarta-feira (16) à AFP uma fonte próxima das negociações.

O meia argentino de 31 anos deixará o futebol europeu para se juntar a Messi na liga americana (MLS), faltando 11 meses para a Copa do Mundo, que será disputada em Estados Unidos, México e Canadá.

De Paul, que defendeu o 'Atleti' nas últimas quatro temporadas, e Messi foram companheiros no tricampeonato mundial da Argentina na Copa do Catar, em 2022, e têm uma boa relação fora dos gramados.

Segundo a fonte, o Inter chegou a um acordo com De Paul para as próximas quatro temporadas. A fórmula da contratação contempla que o argentino jogue o resto de 2025 como atleta emprestado pelo Atlético de Madrid, com opção de compra posterior para o Inter de um valor superior a 12 milhões de dólares (R$ 66,8 milhões, na cotação atual).

De Paul poderia estar à disposição do técnico Javier Mascherano pela primeira vez em 30 de julho, contra o mexicano Atlas, na estreia do Inter na Leagues Cup, o torneio conjunto entre a MLS e a liga mexicana.

A chegada de De Paul seria também um incentivo para Messi nas atuais negociações para renovar seu contrato com o time de Miami, que termina no final deste ano.

A franquia da qual o ex-jogador inglês David Beckham é um dos proprietários deseja que o astro argentino permaneça na equipe no mínimo durante a temporada de 2026, na qual será inaugurado o seu novo estádio em Miami.

Messi, por ora, não confirmou publicamente sua intenção de jogar a Copa de 2026. De Paul, por sua vez, soma 78 jogos com a camisa 'albiceleste' e é um titular habitual nos esquemas do treinador Lionel Scaloni.

Com a chegada de De Paul, o Inter somará mais uma figura de renome internacional em seu plantel, e mais jovem que seu núcleo formado por Messi, o uruguaio Luis Suárez e os espanhóis Jordi Alba e Sergio Busquets, todos eles com idades entre 36 e 38 anos.