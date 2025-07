Contra o Flamengo, Neymar chega a 700 participações em gols

Neymar, craque da Seleção Brasileira chegou as 700 participações em gols na carreira (Raul Baretta/ Santos FC)

Na noite dessa quarta-feira (16/7), o Santos venceu o Flamengo por 1 x 0, com gol de Neymar, pelo Campeonato Brasileiro. Além da vitória do Peixe, a noite também ficou marcada por outro motivo. Com o feito, o atacante chegou a 700 participações em gols na carreira.

Ao todo, Neymar marcou 443 gols e 257 assistências em 732 partidas disputadas. Dentre as equipes e a Seleção Brasileira, o Santos foi onde o jogador mais participou, mas também por onde mais jogou. Foram 238 jogos pelo Peixe, e já contabilizando o confronto contra o Flamengo, ele marcou 140 vezes e deu 66 passes para seus companheiros estufarem as redes adversárias.

Brasil: 128 jogos – 79 gols e 57 assistências

Barcelona: 186 jogos – 105 gols e 62 assistências

PSG: 173 jogos – 118 gols e 70 assistências

Al-Hilal: 7 jogos – 1 gol e 2 assistências

Santos: 238 jogos – 140 gols e 66 assistências

