Entenda como vai funcionar a venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026

A Fifa divulgou nesta semana como funcionará o programa de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. A maior edição da história do torneio terá 48 seleções disputando 104 jogos, com expectativa de público recorde: a entidade prevê cerca de 6,5 milhões de torcedores acompanhando as partidas ao longo das seis semanas de competição.

A abertura está marcada para 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México, enquanto a final será em 19 de julho no MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos.

A comercialização de ingressos será feita em fases. A primeira janela está prevista para 10 de setembro deste ano, mas os torcedores já podem manifestar interesse no site oficial da Fifa - dessa forma, serão informados posteriormente sobre as datas de venda e os processos de compra.

Na data estipulada, os torcedores registrados poderão solicitar a inscrição em um sorteio que definirá quem terá prioridade para adquirir ingressos nessa etapa inicial, que ocorre antes mesmo da definição dos grupos, marcada para dezembro de 2025. Novas janelas de venda serão abertas até a decisão do torneio, mas ainda não tiveram o calendário divulgado.

Haverá diferentes modalidades de ingressos, como entradas individuais para jogos específicos, pacotes para acompanhar todos os confrontos de uma determinada sede e ainda a opção "Siga o meu time", que permite ao torcedor assistir a todos os jogos de sua seleção na fase de grupos e nas oitavas de final, caso o país avance. Além disso, os ingressos de hospitalidade, com serviços e áreas exclusivas nos estádios, já estão disponíveis para compra.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, afirmou que a expectativa para o torneio é alta após o sucesso do Mundial de Clubes. "Estamos ansiosos para receber o mundo de volta à América do Norte, com Canadá, Estados Unidos e México sediando o que será o maior e mais importante evento esportivo de todos os tempos. Incentivamos os torcedores de todos os lugares a se prepararem para garantir seus lugares - estes serão os assentos mais cobiçados do esporte mundial".

TRANSMISSÃO PARA O BRASIL TERÁ CAZÉTV E GLOBO

A CazéTV superou a Globo no acordo com a Fifa e terá mais jogos da Copa do Mundo de 2026. O contrato do canal da Livemode é o único que prevê 100% dos direitos da competição.

O Grupo Globo comprou apenas metade do torneio (52 partidas). Dessa forma, neste momento, 50% da Copa do Mundo é exclusiva da empresa, que poderá escolher os jogos que quiser passar em qualquer uma de suas plataformas.