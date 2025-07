Dembélé é trunfo de Luis Enrique no PSG para abrir defesa do Chelsea na final do Mundial

Fora da fase de grupos por causa de uma lesão no quadríceps esquerdo, o camisa 10 foi utilizado no decorrer dos dois compromissos eliminatórios como arma secreta

Ousmane Dembélé, atacante do Paris Saint-Germain (JUAN MABROMATA / AFP)

Artilheiro da última edição do Campeonato Francês com 21 gols e um dos destaques do time na conquista da Champions League, o atacante Ousmane Dembélé é o trunfo do técnico Luis Enrique para tornar o Paris Saint-Germain ainda mais ofensivo visando o encontro com o Chelsea, na final do Mundial de Clubes, marcada para este domingo, no MetLife Stadium.

Satisfeito com o rendimento de seu atleta nos 4 a 0 sobre o Real Madrid nas semifinais, quando deixou a sua marca nas redes de Courtois, o treinador espanhol comentou a importância de ter o atleta em campo desde o início contra os ingleses.

"Foi a primeira partida em que ele esteve em forma (e que foi titular) no torneio. De longe, é o melhor jogador da temporada e deu tudo pela equipe desde o apito inicial", afirmou Luis Enrique num sinal claro de que conta com a explosão de seu comandado na decisão.

Fora da fase de grupos por causa de uma lesão no quadríceps esquerdo, Dembélé foi utilizado no decorrer dos dois compromissos eliminatórios como arma secreta. E diante dos alemães, no jogo mais equilibrado das quartas de final, ele não decepcionou. Mandou uma bola na trave e definiu o triunfo de 2 a 0 anotando o segundo gol.

"Sem dúvida que o nosso ataque fica muito mais forte com ele. Não podemos abrir mão da nossa filosofia, que é de imposição. Com um jogador da qualidade do Dembélé, sem dúvida que as nossas chances (de vencer) aumentam muito", afirmou Luis Enrique.

O técnico espanhol vai aproveitar os treinos desta sexta e sábado para fazer ajustes pensando na final. Até aqui, a campanha tem sido irretocável e a vocação ofensiva é evidente. Em seis confrontos, o time francês obteve cinco vitórias e anotou 16 gols. O PSG foi vazado apenas uma vez no Mundial, justamente na derrota de 1 a 0 para o Botafogo, com gol anotado por Igor Jesus.