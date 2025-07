Proposta da Conmebol por 64 seleções na Copa perde força; entenda

Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa (JUAN MABROMATA / AFP)

Com a comemoração do centenário da Copa do Mundo, em 2030, a Conmebol segue firme com a proposta de que o número de seleções participantes fosse ampliado para 64 equipes. Contudo, o projeto não foi bem recebido pelas demais entidades de futebol, como a Uefa e Concacaf, com chances baixas que seja aceito pela Fifa.



A Copa do Mundo irá completar cem anos desde a primeira edição do torneio, em 1930, no Uruguai. As sedes do Mundial em 2030 serão Espanha, Portugal e Marrocos. Contudo, por conta da data comemorativa, três partidas serão disputadas na América do Sul. O desejo da Conmebol era de que pelo menos um grupo jogasse toda a primeira fase no continente.

A ideia da ampliação foi proposta pela primeira vez em abril deste ano, pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

“Para que todos os países tenham a oportunidade de viver uma experiência global e para que ninguém neste planeta fique de fora desta celebração que, embora seja realizada em todos os lugares, é a nossa festa”, propôs Domínguez.



