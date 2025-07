Botafogo foi o único a marcar contra o PSG no Mundial de Clubes

O PSG se classificou para a final da Copa do Mundo de Clubes após golear o Real Madrid por 4 x 0. Na final, o clube francês pega o Chelsea

Igor Jesus marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o PSG (Vítor Silva/Botafogo)

Em ótima fase, o PSG está na final da Copa do Mundo de Clubes e conta com uma campanha que teve apenas uma derrota. O time treinado por Luis Enrique chega à decisão como melhor defesa da competição.

Ao todo, a equipe parisiense sofreu um gol em seis jogos. Apenas o Botafogo balançou as redes do PSG no Mundial de Clubes. O Glorioso saiu vitorioso por 1 x 0, em confronto válido pela 2ª rodada da fase de grupos.

O Fogão passou para a segunda fase, mas caiu para o Palmeiras, por 1 x 0, nas oitavas de final da competição.

PSG finalista

O Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Real Madrid e goleou o time espanhol por 4 x 0. O jogo foi realizado nesta quarta-feira (9/7), pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes. A partida aconteceu no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

