Fica no Real Madrid? Saiba a atual situação de Endrick no clube espanhol

Endrick tem contrato com o Real Madrid até o fim da temporada 2029/2030 (JAVIER SORIANO / AFP)

O nome de Endrick foi vinculado a times como Juventus, Sporting e Olympique de Marselha. Entretanto, apesar dos rumores de uma possível saída do Real Madrid, o Metrópoles obteve a informação que o desejo do brasileiro é continuar na equipe espanhola.

A fonte próxima ao jogador ainda afirmou que o atacante de 18 anos não abriu negociações com nenhum outro clube. O atleta não entra em campo desde o dia 18 de maio, devido a uma lesão no tendão da perna direita. Ele não foi relacionado para nenhuma partida do

Pelo Real Madrid, Endrick teve poucas chances na temporada 2024/25, ano da estreia na equipe. Carlo Ancelotti estava no comando da equipe. Ele disputou 37 jogos, sendo 7 como titular, e jogou 845 minutos, uma média de 22,8 minutos por partida. O camisa 16 marcou sete gol, um a cada 120 minutos.

