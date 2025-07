Endrick volta a sentir lesão que o afastou do Mundial e vai passar por exames no Real Madrid

Além do Mundial, o brasileiro também ficou fora da primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira

Endrick em partida do Real Madrid (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Endrick, do Real Madrid, vai continuar um tempo afastado dos gramados. O atacante, que se recuperava de uma lesão no tendão da perna direita, voltou a sentir dores e, por isso, ainda não tem prazo definido para retornar às atividades.

O jogador deve passar por novos exames assim que retornar a Madri. Ele viajou aos Estados Unidos para se juntar ao elenco merengue, que disputava o Mundial de Clubes. Apesar de estar inscrito na competição, Endrick não entrou em campo, sem ritmo de jogo após dois meses parado.

Além do Mundial, o brasileiro também ficou fora da primeira convocação do técnico Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira, que disputou jogos das Eliminatórias contra Equador e Paraguai, em junho.

A lesão ocorreu no dia 18 de maio, durante uma partida contra o Sevilla, válida pelo Campeonato Espanhol. Desde então, o atacante vem realizando tratamento com os fisioterapeutas do clube em Madri.