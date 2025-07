Bellingham passará por cirurgia e pode desfalcar Real por 4 meses

Uma das principais estrelas do Real Madrid, Bellingham teve uma lesão no ombro constatada. Jogador perderá início da temporada europeia Cleverton

Bellingham, do Real Madrid (Divulgação/Real Madrid)

Após a eliminação do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes, o meia Jude Bellingham precisará passar por uma cirurgia no ombro esquerdo. A recuperação do astro Merengue pode levar de três a quatro meses.

Segundo o portal americano The Athletic, Bellingham já lidava com uma lesão no ombro desde que atuava pelo Borussia Dortmund.

Ainda de acordo com a publicação, a situação piorou em 2023, quando o inglês já atuava pelo Real Madrid. A lesão teria se agravado no jogo contra o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol.

