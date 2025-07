Beto Lago: 'Chelsea é favorito, mas o Fluminense pode aprontar uma surpresa nesta semifinal?'

O Fluminense chegou a semifinal do Mundial de Clubes (Marcelo Gonçalves)

Aposta alta

Hoje é dia da primeira semifinal da Copa do Mundo de Clubes e traz um duelo de gigantes: Fluminense, representando o futebol brasileiro, enfrenta o Chelsea, uma das potências da Europa. A pergunta é: até onde o Fluminense pode chegar diante de um adversário tão qualificado? É verdade que o futebol é uma caixinha de surpresas. Em um dia inspirador, um time considerado "mais fraco" pode tirar força do improvável e brilhar. Contudo, é inegável que, nesta fase do torneio, os europeus têm demonstrado comprometimento, especialmente após um início em que pareciam menos interessados. O Chelsea, um clube com tradição vitoriosa, chegou para mostrar sua força e não pretende diminuir o ritmo. Seu elenco é uma verdadeira constelação de talentos, e a metodologia de trabalho da equipe é meticulosamente ajustada para competições de alto nível. Por outro lado, o Fluminense não deve ser subestimado. A equipe carioca tem se mostrado sólida durante todo o torneio, contando com um mix de juventude e experiência que pode ser a chave para surpreender. Sob o comando de Renato Gaúcho, um técnico com notável bagagem em decisões, o Tricolor poderá desenvolver uma estratégia eficaz para lidar com a pressão e as adversidades que virão. A força coletiva e a capacidade de adaptação a diferentes estilos de jogo são características que levaram a equipe até aqui, e a crença em um desempenho surpreendente continua viva.

Fluminense x Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes: escalações, horário e onde assistir

Central embala na Série D, se classifica para o mata-mata e sonha com liderança do grupo Veja também:

O Central tem o melhor aproveitamento, com 10 pontos, três vitórias e um empate. Seguido por América/RN e Sousa, ambos com sete; Santa Cruz/RN, com seis; e Ferroviário, com cinco. O Santa Cruz tem apenas a sexta melhor campanha, com apenas quatro pontos. Desempenho muito ruim do Tricolor nesta reta final de primeira fase.

Ausência que pesa no Tricolor

Israel fez falta ao Santa Cruz nestes dois jogos. Pode não ser um primor técnico, mas o lateral é um jogador de força e velocidade, sempre dá trabalho na marcação adversária e, além disso, liberava Thiaguinho e Geovany nos lados. É preciso que ele volte logo, até para que o Tricolor garanta o primeiro lugar do grupo e vantagens nos mata-matas.

Aproveitamento na Ilha do Retiro

Missões do técnico Daniel Paulista: vencer o Ceará, avançar para a semifinal da Copa do Nordeste e recuperar a mística da Ilha do Retiro. Neste ano, foram apenas seis vitórias nos 17 jogos que tivemos no estádio (com sete derrotas), um aproveitamento de apenas 43,1%.

Usando a base contra o Ceará

Aliás, é provável que o opte com os garotos da base no banco de reservas. Ainda mais depois das dispensas de 10 jogadores. Provavelmente, veremos contra o Ceará Rafinha (lateral-esquerdo) e Dedé e Adriel (volantes) como opções para o treinador leonino.