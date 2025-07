Central embala na Série D, se classifica para o mata-mata e sonha com liderança do grupo

Central garantiu classificação ao mata-mata da Série D ao vencer o Santa Cruz-RN (Reprodução/Central SC)

Após a vitória contra o Santa Cruz-RN, a equipe do Central garantiu a classificação antecipada para a próxima fase. Restando três partidas, os torcedores da Patativa continuam sonhando alto, agora, o objetivo é ultrapassar o Santa Cruz e entrar na fase decisiva com vantagens no mando de campo.

Com a vitória na última rodada sobre o Santa Cruz-RN por 1x0, o Central chegou aos 23 pontos, com sete vitórias, dois empates e duas derrotas em 11 partidas, a mesma pontuação do líder Santa Cruz, que empatou com o América-RN e lidera pelo saldo de gols superior. Após conseguir a classificação antecipada para o mata-mata, o técnico Leandro Sena exaltou que o trabalho feito até o momento tem que continuar, para que o time siga crescendo nesta fase decisiva.

“Aqui dentro do Central sempre houve a expectativa e a esperança de chegar nesse momento, o momento da classificação, do trabalho árduo que foi feito. Agora é seguir trabalhando arduamente para que a gente vá crescendo nesse momento importante,a gente não conquistou nada, mas conseguimos a classificação e o mata-mata está por vir”, Afirmou o técnico do Alvinegro

A equipe comandada por Leandro Sena se destaca principalmente pela campanha fora de casa, onde soma a melhor da competição. A Patativa está invicta como visitante, com três vitórias e dois empates, além de ter o melhor ataque e melhor defesa fora de casa. No Lacerdão, o Central também tem bons números, com quatro vitórias e duas derrotas, conquistando a quarta melhor campanha em casa do grupo A3.

Projeção para o mata-mata

O técnico da Patativa voltou a comentar sobre a vitória por 1 a 0, contra a Cobra Coral, no Estádio do Arruda, pela 10ª rodada da Série D. Leandro afirmou que o triunfo contra o líder do campeonato, que quebrou um tabu de 13 anos entre os times, deu forças para o elenco acreditar na busca pelo mata-mata.

“A vitória frente o Santa Cruz nos animou e nos motivou a buscar essa liderança. Vamos enfrentar a equipe do América de Natal, dentro da sua casa, uma equipe que dificilmente perde lá. Vamos montar uma boa estratégia para que a gente saia de lá vitorioso e em busca dessa liderança que é importante para decidir os mata-matas em casa. Vamos buscar essa classificação em primeiro lugar”, disse Leandro.

Restando três rodadas para o fim da primeira fase, Central e Santa Cruz já se garantiram na próxima etapa. Com 23 pontos cada, os dois times brigam agora pela liderança do Grupo A3, que dá vantagem de decidir em casa no mata-mata. O América-RN, com 20 pontos, também segue na briga e pode igualar a pontuação do Central no próximo domingo (13), onde Patativa e Mecão se enfrentam.

Caso mantenha a segunda posição, o Central enfrentará o terceiro colocado do Grupo A4, que atualmente é a Juazeirense. Se classificando na liderança, a Patativa pode encarar adversários mais acessíveis e decidir a vaga diante dos seus torcedores, no Lacerdão.

De forma geral, o Central se encontra, atualmente, na 6ª colocação geral da Série D. Empatado com Santa Cruz e Barra-SC em pontos, porém com saldo de gols inferior. Além deles, a Patativa está atrás da Inter de Limeira (24 pontos), ASA-AL (24 pontos) e Aparecidense-GO (25 pontos).