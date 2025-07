Elenco do Fluminense vale 13 vezes menos que outros três europeus do Mundial de Clubes

Fluminense no Mundial de Clubes (MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

O Fluminense é o único time fora da Europa nas semifinais do Mundial de Clubes. Chelsea, Paris Saint-Germain e Real Madrid são as outras equipes que seguem vivas no torneio. Entre os quatro times que restaram na competição da Fifa, o Fluminense é o de elenco menos valioso. De acordo com o site especializado Transfermarkt, o time carioca tem valor de mercado de 86,15 milhões de euros, cerca de R$ 548 milhões.

Trata-se de cifra bem inferior em comparação aos três europeus que também estão nas semifinais. O elenco do PSG, por exemplo, está hoje avaliado em 1,12 bilhão de euros (R$ 7,1 bilhões na cotação atual). Já o time do Chelsea tem valor de 1,27 bilhão de euros (R$ 8 bilhões). O elenco do Real Madrid vale, segundo o Transfermarkt, 1,34 bilhão de euros (R$ 8,5 bilhões), ocupando o primeiro lugar da lista.

"Não tem jogo fácil e esse Mundial tem provado isso. Não adianta você ter um time de R$ 400, R$ 500 milhões. O futebol é decidido dentro do campo e esse Mundial, volto a repetir, tem mostrado isso", disse o técnico Renato Gaúcho ainda antes da disputa do mata-mata.

Nas oitavas de final, o Fluminense eliminou a Inter de Milão, que tem elenco avaliado em 759 milhões de euros (R$ 4,8 bilhões) Nas quartas, o time carioca passou pelo Al-Hilal, que possui elenco no valor de 161 milhões de euros (R$ 1 bilhão).

O Fluminense encara o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes nesta terça-feira. A outra semifinal, entre PSG e Real Madrid, acontece na quarta-feira.