Rodrygo entra na mira do Al-Nassr com aval de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Rodrygo (Divulgação/ Rodrygo)

Reserva em quatro dos cincos jogos do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes, o destino de Rodrygo parece ser longe do clube espanhol. De acordo o Sky Sports, o brasileiro atrai interesse do Al-Nassr. Decisão tem aval de Cristiano Ronaldo.

A ideia do clube saudita é oferecer um cheque em branco para o jogador brasileiro, para convencê-lo a deixar a Europa. No entanto, o atacante de 24 anos dará prioridade para a Premier League.

O principal candidato a contratar Rodrygo é o Arsenal. Imprensa internacional afirma que os Gunners preparam uma oferta de 90 milhões de euros (R$ 574,7 milhões) pelo ex-Santos.

Veja mais em Metrópoles