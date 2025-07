Familiares e amigos chegam a velório de Diogo Jota em cidade portuguesa

Velório de Diogo Jota (MIGUEL RIOPA / AFP)

Diogo Jota e seu irmão André Silva estão sendo velados nesta sexta-feira, na pequena Gondomar, cidade portuguesa onde o atacante do Liverpool iniciou sua carreira. Os irmãos morreram na quinta-feira em um grave acidente de carro, no norte da Espanha, o que chocou o mundo do futebol.

Familiares e amigos dos jogadores de futebol começaram a chegar à Capela da Ressurreição no início desta sexta. Alguns se abraçaram e choraram antes de entrar na pequena igreja, onde será realizado o funeral, no sábado.

Os corpos dos atletas foram repatriados para Portugal ainda na quinta-feira após serem identificados pela família, informaram autoridades do governo espanhol. Jota e seus pais têm casas em Gondomar, onde ele começou sua carreira de jogador quando criança. Gondomar é uma cidade operária próxima a Porto, onde Jota nasceu.

Jota, de anos 28, e André Silva, de 25, foram encontrados mortos perto de Zamora, no noroeste da Espanha, depois que a Lamborghini onde estavam bateu em um trecho isolado da rodovia pouco depois da meia-noite de quinta-feira e pegou fogo. A polícia espanhola está investigando a causa do acidente, que não envolveu outro veículo.

Jogador do Liverpool e da seleção portuguesa, Diogo Jota morreu 11 dias após se casar com Rute Cardoso, sua namorada de longa data, com a qual tinha três filhos, o mais novo nasceu no ano passado. André Silva também era jogador profissional. Atuava pelo Penafiel, da segunda divisão do futebol português.

Condolências chegaram de autoridades portuguesas e do mundo do futebol à medida que a notícia do acidente se espalhava ao longo da quinta-feira. Torcedores do Liverpool colocaram coroas de flores e cachecóis do time do lado de fora do estádio Anfield, enquanto um minuto de silêncio foi realizado antes de Portugal jogar contra a Espanha na Eurocopa feminina, na Suíça.

A perda foi sentida profundamente em sua cidade natal, especialmente em seu primeiro clube de futebol, onde Jota começou a jogar aos 9 anos. "Ele nunca esqueceu suas raízes, nem seus amigos, porque tinha um grupo de amigos que estava com ele nos treinos aqui em Gondomar e que ele até convidava de vez em quando para ir assistir aos jogos do Liverpool na Inglaterra", disse o diretor do Gondomar SC, Anselmo Serra, à agência de notícias Associated Press. "Eles eram como um grupo de amigos que ele nunca esqueceu ao longo dos anos."