Courtois, goleiro do Real, elogia times brasileiros: 'Nunca duvidamos'

Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, afirmou que, quem entende de futebol, sabe que os times brasileiro são bons

Thibaut Courtois realizou duas defesas na partida contra a Juventus (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O Real Madrid venceu a Juventus por 1 x 0, nesta terça-feira (1º/7), nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Após o jogo, o goleiro Thibaut Courtois, do time espanhol, foi questionado sobre o nível do futebol sul-americano. Ele elogiou o desempenho das equipes envolvidas na competição, principalmente dos brasileiros.

”Não [ficamos surpresos], porque nós, que conhecemos de futebol, nunca duvidamos do nível deles. Se acreditam em quatro tuiteiros que pensam que o nível é uma merda, estão equivocados. A gente, que entende de futebol, sabe que os times brasileiros são bons”, disse Courtois.

”O Al-Hilal é uma grande equipe, o Monterrey hoje pode ganhar do Dortmund, não que as equipes europeias são as melhores. Acredito que é assim, o nível é alto e isso é mostrado em cada partida. Estamos tendo muitas partidas boas e interessantes de ver, e nós temos que seguir trabalhando para, se Deus quiser, chegarmos à final”, completou.

