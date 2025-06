Entenda o regulamento do mata-mata da Copa do Mundo de Clubes da Fifa

Oitavas de final da competição terão início neste sábado (28/6), com o duelo brasileiro entre Botafogo e Palmeiras, às 13h (de Brasília)

Os 16 times classificados para as Oitavas de Final do Mundial de Clubes de 2025 (Divulgação/ FIFA Club World Cup)

Encerrada a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, a competição entra na etapa de mata-mata a partir deste sábado (28/6), com a disputa das oitavas de final. Agora, as equipes passam a se enfrentar em uma única partida, que sacramenta a classificação ou a eliminação de cada um dos participantes.

Caso a partida termine empatada, a disputa irá para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos cada. Se a igualdade no placar permanecer, as equipes definirão a vaga na fase seguinte nas penalidades.

A partir desta etapa, todos os cartões amarelos aplicados na primeira fase foram zerados. Caso um atleta ou membro da comissão seja punido com dois cartões amarelo nas oitavas e nas quartas, ele será desfalque na disputa da semi.

No entanto, o regulamento da Copa do Mundo de Clubes prevê que as punições sejam novamente zeradas para a disputa da final. Só vão ficar de fora da decisão os jogadores que forem eventualmente expulsos na semifinal.

