Palmeiras e Botafogo se encontraram no Mundial com rivalidade recente e embate de técnicos portugueses

As equipes brasileiras se enfrentaram neste sábado (28), às 13h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes

Palmeiras x Botafogo promete duelo histórico entre brasileiros no Mundial (Vítor Silva/Botafogo / Cesar Greco/Palmeiras)

Em meio a disputas internacionais e embates de diferentes continentes, as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa reservou um encontro doméstico entre brasileiros. Palmeiras e Botafogo se enfrentam no próximo sábado (28), às 13h, valendo vaga nas quartas do Mundial. O jogo acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e o vencedor encara Benfica ou Chelsea na fase seguinte.

O duelo brasileiro é marcado pela rivalidade recente entre as equipes em território nacional e um embate entre dois técnicos portugueses, Abel Ferreira e Renato Paiva, com diferentes tempos de trabalho.

Rivalidade recente

Em relação ao histórico recente, Palmeiras e Botafogo protagonizaram uma das principais rivalidades nacionais dos últimos anos no Brasil. As equipes decidiram entre elas as duas últimos edições do Campeonato Brasileiro e ainda se enfrentaram pelo mata-mata da Libertadores da América.

A rivalidade esquentou em 2023, quando o Palmeiras ultrapassou o Botafogo na liderança do Brasileirão e se sagrou campeão daquele ano. O primeiro grande embate recente entre eles aconteceu justamente no 2º turno da edição de 2023 da Série A, com a emblemática vitória do Verdão por 4 a 3, de virada, no Nilton Santos.

O “troco” do alvinegro aconteceu no ano seguinte, onde a equipe deu a volta por cima e se tornou campeão brasileiro. O jogo que colocou o Botafogo de volta a liderança foi contra o próprio Palmeiras, pela 36ª rodada e com vitória do Glorioso em pleno Allianz Parque, pelo placar de 3 a 1.

Ainda na temporada passada, o Botafogo também superou o Palmeiras, mas dessa vez pela Libertadores da América, onde também terminou com o título. As equipes se encontram ainda na fase de oitavas de final e os cariocas conseguiram a classificação com 4 a 3 no placar agregado, com vitória de 2 a 1 no Rio de Janeiro e empate por 2 a 2 em São Paulo.

Embate de técnicos portugueses

O jogo também marcará um encontro entre dois técnicos portugueses do futebol brasileiro e no comando das equipes. Enquanto o Palmeiras tem o trabalho longevo de Abel Ferreira, com mais de quatro anos de duração, o Botafogo tem o recém-chegado Renato Paiva, que assumiu a equipe em fevereiro.

O treinador alviverde, aliás, já protagonizou embates recentes com outros portugueses no comando técnico do Botafogo. Abel Ferreira teve duelo diretos contra os conterrâneos Luís Castro e Artur Jorge. Agora, terá pela frente mais um português para enfrentamentos táticos.

Essa será a quinta vez na história que Abel Ferreira e Renato Paiva se enfrentam. As duas primeiras aconteceram na Libertadores de 2021, quando Abel já treinava o Palmeiras e Paiva era técnico do Independiente del Valle. Na ocasião, o Verdão venceu os dois jogos na fase de grupos, por 5 a 0 em casa e 1 a 0 como visitante.

Os dois técnicos voltaram a se enfrentar já pelo Campeonato Brasileiro, no ano de 2023. Dessa vez, Renato Paiva comandava o Bahia e levou a melhor sobre Abel Ferreira, com vitória por 1 a 0 na Arena Fonte Nova. O último encontro aconteceu já pelo Brasileirão deste ano, com Botafogo e Palmeiras empatando pelo placar de 0 a 0 e com os dois técnicos nos comandos das equipes.

O fato de um duelo entre equipes brasileiras marcar o encontro de dois treinadores portugueses evidencia a tendência do futebol nacional de treinadores estrangeiros, sobretudo vindos de Portugal. Com Botafogo e Palmeiras, metade das equipes brasileiras presentes no Mundial tem um treinador português na beira do campo, com apenas Flamengo e Fluminense tendo técnicos brasileiros no comando.

O jogo deste próximo sábado promete colocar mais um capítulo importante nos enfrentamentos recentes entre o Verdão e o Glorioso. Devido ao nível da competição, uma classificação para as quartas de final e encerrar o sonho do seu adversário coloca a equipe vencedora com moral para o restante do Mundial e para a sequência da temporada no futebol sul-americano.