Com emoção até o fim, foram definidos na tarde deste domingo (29) os dois últimos classificados para a elite do Campeonato Pernambucano em 2027. Pela última rodada do quadrangular final do Turno Forró, Central e Íbis garantiram as vagas e se juntaram ao Petrolina com passaporte carimbado para o Turno Frevo.

A Patativa venceu a própria Fera Sertaneja por 2 a 0 no Lacerdão, em Caruaru, e ainda se sagrou campeã do Turno Forró ao chegar aos 6 pontos. Os gols da partida foram marcados por Emerson e Bruninho.

O Petrolina, por sua vez, estacionou nos 4 pontos com a derrota e terminou a fase na 3ª posição. A equipe entrou na última rodada já matematicamente classificada.

No outro jogo do quadrangular, o Íbis venceu o América por 2 a 1 no estádio dos Aflitos em um confronto direto pela promoção. O camisa 10 Bruno Rafael marcou duas vezes para o Pássaro Preto, mas viu o Mequinha descontar com Vinícius Antônio, garantindo emoção até o apito final.

O Íbis chega à elite estadual após terminar o quadrangular final na 2ª posição, tendo somado 4 pontos em três jogos. O clube retorna à primeira prateleira do futebol pernambucano após participação em 2023.

O América amargou a lanterna do quadrangular final e somou apenas 3 pontos na campanha, não conseguindo avançar no Campeonato Pernambucano 2026/2027.

Times que disputarão o Turno Frevo do Campeonato Pernambucano em 2027:

- Sport

- Náutico

- Santa Cruz

- Retrô

- Maguary

- Decisão

- Vitória das Tabocas

- Central

- Íbis

- Petrolina

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