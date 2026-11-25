A 2ª rodada do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027 acontece nesta quarta-feira (25), com os dois jogos simultâneos às 16h. Central e Petrolina jogam pelo empate em seus respectivos jogos para garantir classificação, enquanto América e Íbis buscam reação imediata na tabela.

Atuando novamente no estádio Paulo Coelho, a Fera Sertaneja recebe o Pássaro Preto precisando de apenas um ponto para garantir promoção matemática à elite estadual. Na estreia, o Petrolina superou o América por 1 a 0 em seus domínios e não correria mais o risco de terminar na última colocação caso chegasse aos 4 pontos.

O Íbis, por sua vez, foi derrotado pelo Central por 2 a 0 em Caruaru e volta a jogar fora de casa. A equipe pode ultrapassar o próprio adversário na tabela em caso de vitória e busca ao menos pontuar para seguir viva na disputa.

No outro duelo, América e Central se enfrentam no estádio dos Aflitos. O Mequinha também busca seus primeiros pontos na competição para embolar de vez a disputa.

A Patativa, entretanto, vive situação mais confortável e joga por um empate no Recife para chegar aos 4 pontos e também concretizar a classificação ao Turno Frevo de 2027.

Após os jogos desta quarta, a 3ª e última rodada do quadrangular final ocorre no próximo domingo (29), com jogos simultâneos às 16h. Vale lembrar que três equipes garantem vaga na elite e se juntam a Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Maguary, Decisão e Vitória das Tabocas.

2ª rodada do quadrangular final nesta quarta-feira (25):

Petrolina x Íbis – Estádio Paulo Coelho (16h)

América x Central – Estádio dos Aflitos (16h)

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