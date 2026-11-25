Aconteceu na tarde desta quarta-feira (25) a 2ª rodada do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027. Com dois jogos simultâneos, apenas o Petrolina garantiu a classificação para a elite estadual.

A Fera Sertaneja recebeu o Íbis no estádio Paulo Coelho e ficou no empate por 2 a 2. A equipe mandante chegou a ficar duas vezes na frente do placar, mas o Pássaro Preto reagiu. Os gols da partida foram marcados por Pedro Henrique e Adson Xenona, pelo Petrolina, e Cordeiro e Mateus Ortega, pelo Íbis.

Com o resultado, o Petrolina chegou aos 4 pontos, assumiu a liderança e obrigatoriamente terminará entre os três primeiros colocados, confirmando a vaga no Turno Frevo do Estadual.

O Íbis, por sua vez, somou o seu primeiro ponto e segue na lanterna da chave. A equipe recebe o América na última rodada precisando vencer para garantir a classificação.

No outro jogo do quadrangular, o América bateu o Central por 3 a 2 no estádio dos Aflitos. O destaque foi mais uma vez o centroavante Gilvan, que marcou duas vezes, além de ter dado assistência para o gol de Renato Henrique.

Com a vitória, o Mequinha somou os seus primeiros 3 pontos, mas se manteve na 3ª posição pelo saldo de gols. A equipe visitará o Íbis e jogará pelo empate para se classificar na última rodada.

A Patativa, por sua vez, caiu para a 2ª posição, estacionando nos 3 pontos. O clube caruaruense agora recebe o Petrolina jogando pelo empate, podendo garantir a promoção também se o Íbis não vencer o seu jogo.

3ª rodada do quadrangular final do Turno Forró – 29/11 (domingo):



Íbis x América – 16h – Estádio dos Aflitos

Central x Petrolina – 16h – Lacerdão

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