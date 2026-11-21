Central vence o Íbis e assume a liderança do quadrangular final do Turno Forró do Pernambucano
A Patativa superou o Pássaro Preto por 2 a 0 neste sábado (21), no Lacerdão
Publicado: 21/11/2026 às 19:27
Elenco do Central após vitória contra o Íbis (Divulgação / Central)
Atuando diante do seu torcedor no Lacerdão, o Central fez o dever de casa e venceu o Íbis por 2 a 0 neste sábado (21), em partida válida pela 1ª rodada do quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano. Os gols da partida foram marcados por Cordeiro, contra, e Emerson Bacas.
O resultado colocou a Patativa na liderança da chave, com 3 pontos conquistados e saldo positivo de dois. No outro jogo da rodada de estreia, o Petrolina venceu o América por 1 a 0 no estádio Paulo Coelho.
O Central volta a campo nesta quarta-feira (25), quando visita o América no estádio dos Aflitos, às 16h. No mesmo dia e horário, o Íbis enfrentará o Petrolina fora de casa.
O quadrangular final garante três vagas para o Turno Frevo do Campeonato Pernambucano, que será disputado em 2027. Ao todo, a fase decisiva terá três rodadas, com turno único de todos contra todos.
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