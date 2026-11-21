Com gol de Filipinho no segundo tempo, Fera Sertaneja conquista vitória por 1 a 0 e estreia bem na fase decisiva

Jogadores do Petrolina em comemoração de gol (Victor Fotto)

O Petrolina começou o quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano com vitória. Na tarde deste sábado (21), a Fera Sertaneja venceu o América por 1 a 0, no estádio Paulo Coelho, em Petrolina. O gol da vitória foi marcado por Filipinho.

A partida começou movimentada, com oportunidades para os dois lados. O América levou perigo em algumas chegadas e teve uma das melhores chances da primeira etapa aos 41 minutos, quando acertou o travessão. O goleiro Jefão também trabalhou para evitar que o América abrisse o placar, defendendo finalizações de Renato e de outros jogadores alviverdes. Apesar das oportunidades, as equipes foram para o intervalo com o placar zerado.

Na volta do intervalo, o América voltou a assustar, mas Jefão defendeu a tentativa de Lelê. Aos 13 minutos, o Petrolina aproveitou um contra-ataque para abrir o placar. Pedro Henrique iniciou a jogada, Yuri ajeitou a bola e Filipinho finalizou para marcar o único gol do confronto.

Atrás no marcador, o América aumentou a pressão na reta final e chegou a criar uma sequência de três oportunidades aos 40 minutos, mas não conseguiu superar a defesa petrolinense. Com a vantagem, a Fera Sertaneja segurou o resultado até o apito final e garantiu os primeiros três pontos no quadrangular.

Próximos jogos

Pela segunda rodada do quadrangular, o Petrolina volta a campo na quarta-feira (25), às 16h, quando recebe o Íbis, novamente no estádio Paulo Coelho. No mesmo dia e horário, o América enfrenta o Central, no estádio dos Aflitos, no Recife.



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