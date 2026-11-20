O clube pernambucano utilizou o bom humor para homenagear o ex-jogador nas redes sociais

Mauro Shampoo é homenageado pelo Íbis (Reprodução / Íbis Sport Club)

Com seu bom humor característico, o Íbis utilizou as redes sociais para parabenizar o ex-jogador Mauro Shampoo, maior ídolo da história do clube e que completa 70 anos nesta sexta-feira (20).

O Pássaro Preto brincou com a situação e chegou a publicar um vídeo com Mauro Shampoo recebendo a Bola de Ouro, em contraste com a fama de ter sido o atacante do pior time do mundo.

O ex-jogador atuou pelo Íbis na década de 1980 e participou de campanhas marcadas pelo alto número de derrotas, o que deu a fama mundial ao clube pernambucano.

Mauro Shampoo se destacou também por dividir a carreira como jogador com a profissão de cabeleireiro, mantendo o estilo e a irreverência até os dias atuais como uma das principais figuras do futebol pernambucano.

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