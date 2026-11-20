Quatro equipes disputarão a última fase, que garantirá três times na elite estadual de 2027

Quadrangular final do Turno Forró do Campeonato Pernambucano inicia neste sábado (21) (Divulgação / Petrolina, Rafael Vieira / FPF, Hugo Soares / FPF e Savyo Miguel / FPF)

A última e decisiva fase do Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027 terá início neste sábado (21), com a 1ª rodada do quadrangular final. América, Central, Íbis e Petrolina seguem vivos na disputa por três vagas na elite estadual do próximo ano.

O jogo que abrirá o quadrangular será entre Petrolina e América, às 16h, no estádio Paulo Coelho. A Feira Sertaneja inicia fase decisiva após classificação nos pênaltis contra o Belo Jardim nas quartas de final. O Mequinha, por sua vez, eliminou o Vera Cruz, com vitória no tempo normal por 2 a 1, para carimbar o passaporte nesta etapa da competição.

Ainda neste sábado, Central e Íbis complementam a 1ª rodada, às 17h, no Lacerdão. A Patativa venceu seis dos seus sete jogos no Estadual até aqui e chega embalada após eliminar o Ypiranga em um clássico do interior do estado.

Do outro lado, o Pássaro Preto também vem em boa fase e ainda não sabe o que é ser derrotado no Campeonato Pernambucano. Com quatro vitórias e três empates, o Íbis vai a Caruaru após classificação contra o Ipojuca no último mata-mata.

O quadrangular final do Turno Forró será disputado em turno único, todos contra todos. Ao fim das três rodadas, os três melhores colocados garantem presença no Turno Frevo do Pernambucano, com o 1º lugar também confirmando o título do primeiro turno.

Tabela do quadrangular final do Pernambucano:



1ª rodada – 21/11 (sábado):

Petrolina x América - 16h – Estádio Paulo Coelho

Central x Íbis – 17h – Lacerdão

2ª rodada – 25/11 (quarta-feira):

Petrolina x Íbis – 16h – Estádio Paulo Coelho

América x Central – 16h – Estádio dos Aflitos

3ª rodada – 29/11 (domingo):

Íbis x América – 16h – Estádio dos Aflitos

Central x Petrolina – 16h – Lacerdão



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