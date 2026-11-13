Quartas de final do Turno Forró do Pernambucano acontecem neste fim de semana; confira duelos
Os vencedores se classificam ao quadrangular final, que definirá três vagas na elite estadual
Publicado: 13/11/2026 às 17:49
Partida entre Central x Ypiranga-PE na primeira fase do Turno Forró do Campeonato Pernambucano (Rafael Vieira / FPF)
O Turno Forró do Campeonato Pernambucano 2026/2027 entra em sua fase de quartas de final neste fim de semana. Os quatro vencedores, em classificatórias de partida única, se garantem no quadrangular final, que decidirá três vagas para a elite estadual.
Neste sábado (14), às 15h, América e Vera Cruz abrem a fase mata-mata no estádio dos Aflitos. O Mequinha liderou o Grupo D da primeira fase e bateu o Serrano por 3 a 0 nas oitavas de final. O Vera Cruz, por sua vez, foi o último classificado do mesmo grupo e eliminou o Jaguar na fase anterior, também atuando fora de casa, com vitória por 2 a 1.
No mesmo dia e horário, Íbis e Ipojuca também se enfrentam no estádio José Dionísio do Carmo valendo outra vaga no quadrangular. O Pássaro Preto está invicto na competição, ficou em 2º lugar no Grupo D e avançou contra o Centro Limoeirense nas oitavas após vencer por 3 a 1. O Ipojuca ficou em 3º lugar na mesma chave e tirou o Atlético-PE nos pênaltis no primeiro mata-mata.
No domingo (15), às 16h, é a vez de Petrolina e Belo Jardim se enfrentarem no estádio Paulo Coelho. A Fera Sertaneja liderou o Grupo A e vem de classificação contra o Chã Grande, nos pênaltis. O Belo Jardim terminou em 3º no Grupo B e avançou após bater o Facilnet fora de casa por 2 a 0.
Ainda no domingo, às 17h, Central e Ypiranga fecham as quartas de final no Lacerdão. A Patativa chega para o clássico do interior do estado após terminar em 1º lugar no Grupo B e avançar contra o Salgueiro na fase anterior, com vitória de 2 a 0. A Máquina de Costura, por sua vez, foi 3ª colocada no mesmo grupo e chegou às quartas após vencer o Afogados por 1 a 0.
Os quatro classificados disputarão o quadrangular final em turno único, todos contra todos. As duas equipes de melhor campanha na primeira fase terão a vantagem de realizar dois jogos em casa na disputa. Ao final, os três primeiros avançam ao Turno Frevo do Pernambucano em 2027 e se juntam a Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Maguary, Decisão e Vitória-PE.
Jogos das quarta de finais do Turno Forró do Pernambucano:
América x Vera Cruz – 14/11 (sábado), às 15h – Aflitos
Íbis x Ipojuca – 14/11 (sábado), às 15h - José Dionísio do Carmo
Petrolina x Belo Jardim – 15/11 (domingo), às 16h – Paulo Coelho
Central x Ypiranga – 15/11 (domingo), às 17h – Lacerdão
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